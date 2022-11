Kommt ein Klub vom Kurs ab, ist meistens der Käpt‘n dran. Und im Fußball ist das nun mehr der Trainer. Nun haben auch zwei Landesligisten aus der Region den Mann am Steuerrad ausgetauscht.

Landesliga-Schlusslicht Spratzern hat sich von Marc-André Unterhuber getrennt. Den ehemaligen SKN-Fußballer beerbt ein alter Bekannter. Goran Zvijerac kennt den Klub und die Liga aus dem Effeff, arbeitet momentan an der UEFA-Pro-Lizenz – und ist nicht nur einer, der die Fußballersprache spricht, sondern auch fachlich up to date ist. „Zvi“ kann in Spratzern etwas bewegen – ohne entscheidende Kaderkorrekturen im Winter wird‘s aber nicht gehen.

Auch Herzogenburg hat auf den Negativtrend reagiert. Günter Mayer waren die Fußstapfen von Christian Maurer zu groß. Die Vorsaison hat die Ansprüche nach oben geschraubt. Daran ist der Coach gescheitert. Jetzt soll ein Neuer das Ruder herumreißen.