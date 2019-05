Sieben Stück in Salzburg – ein bisschen gnädiger hätte sich der Meister schon zeigen können. Tat er aber nicht. Und so gehen die St. Pöltner mit einer „Packung“ in die Sommerpause. Nach einer Saison, die viel Erfreuliches zu bieten hatte. Aber wenig geschaffen hat, was bleibt.

Der Parforce-Ritt im Herbst, der Sturm ins absolute Spitzenfeld der Bundesliga – das sind Momente, die den St. Pöltner Fußballfreunden in Erinnerung bleiben. Und summa summarum hat sich der SKN über die gesamte Saison gesehen noch immer über der Erwartungshaltung verkauft. Alle Abstiegsängste waren schon zur „Halbzeit“ der Saison ad acta gelegt.

Was aber bleibt vom Höhenflug, sieht man von schönen Erinnerungen ab? Nicht viel. Zuschauerzahlen und Beliebtheitswerte sind nicht unbedingt durch die Decke gegangen. Finanziell war die erste Saison im neuen Bundesliga-Modus für den SKN trotz Meistergruppen-Quali kein Jackpot. Und durch die Transfersperre „gefesselt“, konnte man die gesteigerte Attraktivität auch nicht für substanzielle Verstärkungen im Winter nützen.

Ein Manko, das die Juniors besonders hart getroffen hat. Sollte am Ende der Abstieg der „Ausbildungstruppe“ in die Landesliga stehen, wäre das ein hoher Preis für den Höhenflug.