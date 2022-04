Die Flaute ist hausgemacht

Wer die schütter besetzten Ränge am Ostermontag in der St. Pöltner NV Arena erlebt hat, mag es kaum glauben: Der SKN bei den Zuschauerzahlen die Nummer vier der Liga. Was weniger für die Fußballbegeisterung in der Landeshauptstadt, sondern eher gegen die Attraktivität der 2. Liga spricht.

Rund 1.100 Besucher wollen im Schnitt das sportliche Treiben der Wölfe sehen. Knapp 2.700 Fans bei Leader Lustenau und rund 2.000 Gäste bei den Heimspielen des GAK oder der kriselnden Innsbruck sind dann aber doch eine andere Hausnummer.

Und die „Fanflaute“ beim SKN ist durchaus hausgemacht. Nicht nur wegen regelmäßiger Tritte ins finanzielle und PR-technische Fettnäpfchen, sondern vor allem wegen der Performance. Auch die Punkteausbeute im Frühjahr erinnert nur bedingt an einen Titelkandidat. Für ein Team mit sechs Legionären in der Startelf ist das entschieden zu wenig.