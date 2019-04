„The Show must go on!“ Der Queen-Klassiker – passenderweise die Pausenbeschallung in der NV-Arena – gibt den Takt vor. Es geht weiter. So ist das im Fußballgeschäft. Die Horrorverletzung von Kwang-Ryong Pak? Bitter – aber die Show muss weiter gehen. Das 1:3 gegen den WAC? Ernüchternd. Aber die Bundesliga zieht schon weiter. Nach Pasching, wo der SKN St. Pölten im Cup übel unter die Räder gekommen ist.

Personell ist die Lage bei den Wölfen angespannt, René Gartler ist nach einer Verletzungsserie (Fountas, Ouedraogo, jetzt Pak) der einzige gestandene Mittelstürmer. Husein Balic hat bislang fast ausschließlich als „Joker“ funktioniert, fühlt sich außen oder aus der zweiten Reihe wohler. Vielleicht gibt Trainer Ranko Popovic nun dem bei den Juniors durchaus überzeugenden Aleksandar Vucenovic eine Chance. Nach den Eindrücken der Vorbereitung hätte er sie sich verdient.

Die erste Heim-„Show“ in der Meistergruppe hätte sich übrigens mehr Publikum verdient. Nicht einmal 2.300 Fans bei feinstem Frühlingswetter, wenn‘s um internationale Startplätze geht? Selbst für St. Pöltner Verhältnisse eine magere Kulisse. Und nicht dazu angetan, einen echten Heimvorteil für die Wölfe zu generieren. Bitter, wenn auch der Überraschungssieg in Graz nicht zieht.