So schmerzhaft die Transfersperre für St. Pöltens Profis und vor allem für die Juniors wie den Nachwuchs ist. Sie hat auch ihr Gutes. Denn Not macht bekanntlich erfinderisch. Beim SKN sorgt sie dafür, dass Talente eine Chance bekommen, die ohne „Wechselembargo“ wohl keiner auf der Rechnung gehabt hätte.

Mit Noah Steiner tauchte ein 20-jähriger Niederösterreicher völlig überraschend in der Startformation auf. Und der bisher nur bei den Juniors eingesetzte Verteidiger agierte in Mattersburg, als ob er schon immer bei den Profis gekickt hätte. In der Dreierkette an der Seite des ebenfalls „aus der Versenkung“ geholten Danijel Petrovic bot Steiner eine tadellose Partie. Der Jungwolf hat eine Chance genützt, die sich ihm – ohne FIFA-Strafe – wohl nie geboten hätte. Auch die Profieinheiten für Sauer, Messerer & Co. waren ein positives Signal an die Talente aus den eigenen Reihen – selbst wenn sie sich vorerst über die Landesliga bewähren müssen.

Die „Karotte Bundesliga“ darf schließlich nicht nur vor der Nase baumeln, sondern sollte für die Besten aus den eigenen (Nachwuchs-)Reihen greifbar sein. Die Personalnöte haben den Profitraum für den einen oder anderen SKN-Rohdiamanten näher rücken lassen. Die Sperre hatte auch ihr Gutes …