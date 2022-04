Wenn sich die Probleme auftürmen, muss es oft ein neuer Besen richten. In der Hoffnung, dass dieser die Abstiegssorgen rasch „wegkehrt“. Und so ist die Zeit der Abschiede angebrochen. Und die Zeit des Neubeginns.

Hofstetten will mit der Ablöse von Martin Luger auf der Bank einen neuen Impuls setzen, Dominik Pepeunig muss sich nun der schwierigen Mission stellen. Der SC Traismauer beendete die Interimslösung, installierte nun Helmut Marschik als Neo-Coach.

Abstiegssorgen plagen die SKN Juniors nicht. Dennoch wird bei den Jungwölfen gewechselt, wenn auch erst im Sommer. Goran Zvijerac‘ Vertrag wird nicht verlängert. Zu den Hintergründen gibt man sich bedeckt.

Was auch immer dahintersteckt: Der SKN lässt wieder einen „Local Hero“ ziehen, verzichtet auf einen Mann, der für die Verwurzelung in St. Pölten steht und regional top vernetzt ist. So viele von der Sorte gibt‘s nicht mehr …