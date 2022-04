Donner im Theater

Auch wenn der SKN St. Pölten und der NÖFV nun am Verhandlungstisch sitzen: Von Harmonie in Sachen Akademie ist wenig zu spüren. Erst preschte der SKN mit seinem eigenen AKA-Projekt und brüskierte den Verband. Eine Woche später konterte der NÖFV per Aussendung, rieb dem SKN die Pleite des Vorgängerklubs vor mehr als 20 Jahren unter die Nase und präsentierte sich als Stabilitätsgarant für die AKA. Viel Getöse, doch letztlich nicht mehr als Theaterdonner. Jede Seite will zeigen, auch alleine bestehen zu können, um ihre Verhandlungsposition zu stärken.

Was aber nichts daran ändert, dass es mehr Sinn macht, die Kräfte zu bündeln, als zwei Eliteschmieden in einer 60.000-Seelen-Stadt zu forcieren – zumal sich St. Pölten im Einzugsbereich mit den Akademien aus Wien, der Südstadt und Linz matchen muss. Dort gilt‘s zu punkten – und nicht im gegenseitigen „Hax‘l-Stellen“.