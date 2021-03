Haken drunter, Schwamm drüber! Das wird heuer wohl nichts mehr mit einem Abschluss der Fußballsaison 2020/21. Dafür reicht eine simple Rechenübung. Spätestens am 18. April, so hat‘s der NÖFV festgelegt, müsste das „Vollkontakttraining“ erlaubt sein, um die Herbstrunde bis Anfang Juli noch durchziehen zu können. Das scheint schon heute illusorisch. Gerade auch vor dem Hintergrund, dass die Politik just den Osten Österreichs als besonders von der britischen Mutation B117 betroffen sieht und schärfe Maßnahmen überlegt.

Der Amateurfußball muss sich auf eine weitere verlorene Saison einstellen – so bitter das für Klubs wie Ober-Grafendorf und Hafnerbach, die auf Titelkurs liegen, sein mag. Das realistische Szenario lässt sich nicht wegwünschen. Und muss die Köpfe rauchen lassen: Beim Verband, ob man auch eine andere Lösung als einen Abbruch in petto hat. Etwa eine Fortführung der angebrochenen Saison ab August. Denn dass ab Sommer alles in Butter ist, darauf sollte man nicht fix bauen.

Köpfe werden auch bei den Vereinen rauchen. Denn der absehbare Abpfiff ist nur der Anpfiff für die nächsten Herausforderungen.