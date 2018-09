Schade, dass jetzt die Länderspielpause den Liga-Rhythmus bricht. Für St. Pölten läuft‘s – und dieser „Flow“ hat sich auch in Altach fortgesetzt. Wer hätte sich gedacht, dass der SKN nach einem guten Viertel des Grunddurchgangs aus Platz zwei rangiert. Als „Jäger“ von Spitzenreiter Salzburg. Und so ist das Duell mit den Bullen in knapp zwei Wochen ein Spitzenspiel, das keiner auf der Rechnung hatte.

Trainer Didi Kühbauer sieht trotz aller Freude „keinen Grund zum Abheben“. Nach wie vor weiß man in St. Pölten Punkteausbeute und Platzierung einzuordnen. Und selbst kühnsten Optimisten sehen den SKN wohl nicht als ernsthaften Titelkonkurrenten. Das Motto muss lauten: Weiterarbeiten und den Erfolg genießen, solange er da ist. Den Grundstein für eine mehr als solide Saison haben die Wölfe gelegt – vielleicht sogar mit der Perspektive „Top Sechs“. Wenn‘s jetzt auch gelingen sollte, die Salzburger Bullen bei den Hörnern zu packen, wäre das ein (unverhoffter) „Bonus.“

Wie wichtig der Spielrhythmus ist, weiß auch Kühbauer. Deshalb bestreiten Profis und Amateure in dieser Woche zwei Tests gegen Horn und Amstetten. Denn wenn der „Flow“ gewahrt bleibt, ist diesen Wölfen alles zuzutrauen.