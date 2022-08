Ein Spieltag zum Grübeln

Das Spiel ist altbekannt. Kaum reißt eine Miniserie, wird alles in St. Pölten in Frage gestellt. Das 2:5 gegen Sturm Graz macht da keine Ausnahme. Allerdings ist weniger das Ergebnis, das zum Grübeln zwingt, sondern die „Begleitmusik“. Die hat im Stadion und in den Weiten der virtuellen Welt nichts verloren.

Ja, die beiden Ausschlüsse für die SKN-Akteure Conte und Monzialo waren der Knackpunkt – wobei sich auch Sturms Luca Kronberger über eine vorzeitige Dusche nicht hätte beschweren dürfen. Was nicht geht: Dass die dunkelhäutigen Spieler beim SKN pauschal zu Sündenböcken gemacht und im Schutz der Anonymität im Netz aufs Tiefste beschimpft werden.

Der Klub hat konsequent reagiert und die Vorfälle angezeigt. Nur so kann man einigen Unverbesserlichen klar machen, dass es noch immer um Menschen geht und nicht ums dumpfe Dampfablassen fürs eigene Ego.