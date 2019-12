Nun also doch! Husein Balic wechselt zum LASK. Im Gegenzug lassen die Oberösterreicher U-21-Nationalteamspieler Nicolas Meister leihweise zu den Wölfen ziehen. Der SKN schlägt damit zwei Fliegen mit einer Klatsche.

Zum einen gelang‘s den wechselwilligen Offensivmann gegen eine Ablöse zu versilbern, ehe man im Sommer leer ausgegangen wäre. Balic kann sich beim LASK den Traum von der internationalen Bühne erfüllen. Zum anderen kommt der Ersatz praktisch „frei Haus“ an Bord. Nicolas Meister galt schon in seiner Zeit in der AKA St. Pölten als Ausnahmetalent, seine Scorerquote in Liga zwei bei Liefering und den OÖ Juniors ist für einen Flügelstürmer beachtlich. Was Meister nun braucht: Den nächsten Schritt. Also Spielzeit in der Bundesliga. Die sollte der gebürtige Wiener in St. Pölten bekommen. Meister hat alle Anlagen, die ein Klassemann braucht. In seiner Verpflichtung steckt viel Fantasie.

Dass er „nur“ leihweise kommt, ist ein kleiner Wermutstropfen. Meister kann sich eineinhalb Jahre – für den SKN günstig – präsentieren und weiterentwickeln. Ob die St. Pöltner dann die Kaufoption ziehen (können), ist eine andere Frage. Letztlich eine, die durch den Füllstand der Brieftasche beantwortet wird. Wie so oft im Fußball …