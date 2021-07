Mehr als eine Stunde im Auto für ein SKN-Heimspiel: Das steht jenen St. Pöltner Fußballfreunden ins Haus, die das am Freitag abgeblasene Heimspiel gegen Rapid II sehen wollen. Dafür braucht‘s schon echtes Wolfsblut, um diese Hürde zu überwinden. Wer den Klub unterstützen will, sollte aber in den sauren Apfel beißen. Denn den SKN selbst trifft beim Rasendesaster letztlich keine Schuld.

Die Ausgangslage wird durch die Verschiebung ohnehin schwieriger: Statt mit einer Heimpartie die Aufbruchstimmung wieder anheizen zu können wartet mit Liefering eine höchst unangenehm zu bespielende „Wundertüte“. Nicht gerade der Wunschgegner, um in der neuen Liga anzukommen.

Die englischen Wochen selbst sollten die Wölfe verkraften können. Dieser Nachteil wird durch die verlängerte Vorbereitungszeit wohl kompensiert.

Das Heimspiel in der Fremde ist nun einmal Realität. Der Klub muss das Bestmögliche daraus machen – und versucht die Fans mitzunehmen. Der SKN will die Anhänger bei der Anreise unterstützen. Damit auch in der Fremde echtes Heimspielflair aufkommt.