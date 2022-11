Unverhofft kommt oft. Die als Aufbaujahr apostrophierte Saison entpuppt sich als beste für den SKN St. Pölten seit langem. Im Jahr zwei der Ära Helm/Pogatetz ist vieles aufgegangen, was sich Klub und Trainerteam vorgenommen haben. Und mit einer nochmals verjüngten Truppe ist der SKN mittendrin im Titelrennen. Eine riesige Chance, die die Wölfe beim Schopf packen müssen.

Denn mittelfristig macht ein Projekt wie der SKN mit internationalen Kooperationspartner wie Wolfsburg, mit nach wie vor in der Schublade liegenden Akademieplänen nur in Liga eins Sinn.

Herbstmeister Horn und Blau-Weiß Linz, das immer besser in Fahrt kommt, werden natürlich harte Konkurrenten werden. Zu schlagen sind sie allemal. Im Winter werden beim SKN die Köpfe rauchen, ob man am Transfermarkt noch einmal nachlegt. Sinnvoll ist das nur, wenn ein Unterschiedsspieler am Markt ist.