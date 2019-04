Die späte Niederlage gegen die Austria war ein Rückschlag. Doch noch immer können die St. Pöltner vom internationalen Geschäft träumen. Schafft‘s der SKN unter die Top Fünf, ist die Quali-Chance für die Europa-League intakt.

Im Schatten der europäischen Träume ist freilich nicht alles Gold, was glänzt. Denn der Fußballszene im Herzen Niederösterreichs droht im Sommer ein Aderlass. Das Worst-Case-Szenario: Die SKN Juniors müssen runter in die Landesliga, Spratzern verpasst den Klassenerhalt und muss in die zweithöchste NÖ-Spielklasse, Wilhelmsburg stürzt aus der Gebietsliga ab.

Nicht die wahrscheinlichste Variante, aber doch ein Alarmsignal, wie‘s um die Basis für den Spitzenfußball rund um die Landeshauptstadt steht. Tritt der schlimmste Fall ein, würden nur mehr Rohrbach und die SKN Juniors Landesligafußball spielen. Die Schere zwischen dem „Zugpferd“ SKN und den Amateurklubs ginge noch weiter auf.

Eine Entwicklung, die nicht unbedingt gesund ist. Zum einen für die Talente aus der Region, für die‘s noch schwerer wird, auf gutem Level Spielpraxis zu sammeln. Zum anderen für den Bundesligisten, der dann noch mehr im Wiener „Kickerbecken“ fischen müsste.

Es klingt abgedroschen, aber: Ohne Dichte in der Breite gibt‘s auch keine Spitze im Fußball.