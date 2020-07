Es war schon mal einfacher, ein Bundesliga-Budget zu erstellen. Nach einer „Geisterrunde“, die die schwarze Null wohl zur Traumzahl mutieren lässt, steht den heimischen Profiklubs eine weiteres Jahr der Ungewissheit ins Haus. Wie vielen anderen Wirtschaftsbetrieben auch. Was dem SKN und seinen Mitbewerbern die Planungen noch schwieriger macht.

Die Partien ohne Fans gehören hoffentlich der Vergangenheit an. Ab 1. September sind 10.000 Zuschauer erlaubt. Diese gesetzliche Regelung ist aktuell festgeschrieben. Aber: Bleibt dies bis dahin so? Die heftige „Maskendebatte“ der vergangenen Tage gibt einen Vorgeschmack darauf, was uns ins Haus steht, wenn der Herbst naht. Und wie wirkt sich die im September angekündigte Corona-Ampel auf die Zuschauerlimits aus? Ob mit einem 2.000er-Schnitt oder mit doppelten Zahlen kalkuliert werden muss, macht schon einen „kleinen Unterschied“. Gerade, wenn ein Klub wie der SKN einen größeren Umbruch über die Bühne bringen muss.

Die „Marktpreise“ für Fußballer sind klarerweise nicht mehr auf dem Niveau des Vorjahres. Das kommt den St. Pöltnern entgegen. Die Verpflichtung von Legionären in Zeiten einer Pandemie ist – quasi im Gegenzug – riskanter geworden. Fragezeichen statt konkreter Zahlen: Das mahnt zur Vorsicht …