Dass es in den „sozialen Netzwerken“ mitunter wenig sozial zugeht, ist bekannt. Entsprechend scharf fällt der Gegenwind aus, dem sich der SKN St. Pölten ausgesetzt sieht. Einen Monat nach dem Trainerwechsel ist vom „Rookie-Bonus“ auf Facebook & Co. nichts mehr zu spüren. Die Verantwortlichen wie auch Neo-Trainer Ranko Popovic sind in die Schlusslinie der virtuellen Fußballexperten geraten. Der Auftritt gegen Brünn, auch wenn‘s nur ein Test war, ist nicht dazu angetan, die Gemüter zu beruhigen.

Ob‘s deswegen angemessen ist, Popovic als „Billigtrainer“ abzuqualifizieren und nach einer „österreichischen Lösung“ zu rufen? Sicher nicht. Die Sturm-Legende hat, wie jeder Trainer, eigene Vorstellungen. Und die will er mit dem SKN umsetzen. „Reibungsverluste“ sind da selbstverständlich.

Die SKN-Führungsriege hat Popovic als idealen Kühbauer-Nachfolger präsentiert. Ist man davon überzeugt, können kurzfristige Erwägungen keine Rolle spielen. Der SKN ist allen Momentaufnahmen zum Trotz wohl nicht die zweit- oder drittbeste Fußballmannschaft. Daran muss sich Popovic nicht messen lassen. Wohl aber an der Entwicklung der Truppe im nächsten halben Jahr.

Schon jetzt von einem Missverständnis zu sprechen, wäre unseriös.