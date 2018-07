Endlich ist das Hick-Hack rund um den Einsatz von David Atanga beendet. Das Ständige Neutrale Schiedsgericht hat in letzter Instanz ein Machtwort gesprochen: Der SKN St. Pölten bekam‘s Schwarz auf Weiß, dass er korrekt gehandelt hat. Die Wölfe bleiben in der Bundesliga, der Kontrahent aus Wr. Neustadt in Liga zwei. Ein doppelter Sieg für die St. Pöltner.

Zum einen für die Funktionäre, die sich im Rahmen des ÖFB-Regelwerks bewegt haben und genau das getan haben, was jeder andere auch gemacht hat. Zum anderen für den Klub selbst, der in dieser unendlichen Geschichte so manchen Sympathiepunkt sammeln konnte. Eben weil sich das Verständnis für den sechswöchigen Rechtsstreit bei vielen Fußballfreunden in Grenzen gehalten hat. Und: Beim SKN ist man angesichts des „Störfeuers“ aus Wr. Neustadt noch enger zusammengerückt.

Um wieder eine passable Zuschauerkulisse anzulocken, wird das aber nicht reichen. Zu trist war die vergangenen Saison. Das verloren gegangene Vertrauen muss sich St. Pölten nicht am grünen Tisch, sondern am grünen Rasen wieder erarbeiten. Trainer Didi Kühbauer und seine Jungs sind gefragt! Das Saisonfinale, die blitzsaubere Vorbereitung und der Cupauftritt nähren die Hoffnung, dass die Trendwende gelingt.