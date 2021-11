Große Bühne als Zuckerl

Die SKN-Familie wurde in der Vergangenheit oft beschworen. Als Schlagwort, das sich geht anhört. Mittlerweile wurde die Phrase endlich mit Leben erfüllt. Dass nun auch die Juniors im Rahmen einer Doppelveranstaltung in die NV-Arena ist da der nächste wichtige Schritt.

Hier die Profis im schmucken Stadion, dort die „Amas“ auf dem Trainingsplatz im Sportzentrum – so war‘s bisher. Nur 200 Meter entfernt, aber doch durch Welten getrennt. Dass die Jungwölfe nun ihr Landesligamatch gegen Kilb in der NV-Arena bestreiten dürfen, ist ein attraktives Zuckerl für die junge Garde. Ein Vorgeschmack auf das, was sie erwartet, wenn sie im Training Gas geben und zur rechten Zeit am rechten Platz sind. Das Zeichen macht sichtbar, dass die SKN-Teams näher zusammenrücken – und unterstreicht, dass die Grenzen zwischen Profis und Juniors durchlässig sind. Jetzt gilt‘s, die große Bühne auch zu nützen.