Wie ernst ist‘s der „Liga der Gentlemen“ wirklich? Antwort auf diese Frage wird St. Pöltens General Manager Andreas Blumauer bei der Bundesliga-Tagung am Donnerstag von seinen Kollegen einfordern. Denn der SKN hat nur das getan, was praktisch alle Klubs der Liga getan haben. Nämlich den bequemen Weg der „Kooperationsspieler“-Regel zu gehen und an der exzellenten Salzburger Nachwuchsarbeit mitzunaschen. Nur dass sich dies im St. Pöltner Fall als bittere Pille entpuppen könnte.

Dann nämlich, wenn Wr. Neustadt vor dem Neutralen Schiedsgericht Recht bekommen würde. Was moralisch fragwürdig sein mag, juristisch aber nun wirklich nicht auszuschließen ist.

Dass man sich im österreichischen Fußball mit ganzer Kraft bemüht, halbe Sachen zu machen, ist ja spätestens seit der Causa Hartberg nicht zu leugnen. Schon damals scheiterte die Liga an schwammigen Bestimmungen. Diesmal könnte sie an der Nonchalence scheitern, mit der man sich – per Gentlemen‘s Agreement – einer mutigen Interpretation der FIFA-Regeln befleißigt hat.

Was aber nicht passieren darf: Dass der SKN im Tauziehen um‘s Regelwerk unter die Räder kommt. Notfalls müsste die Liga aufgestockt werden. Wenn Solidarität noch zählt …