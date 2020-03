Halbjährlich geben sich die Trainer in St. Pölten die Klinke in die Hand. Oliver Lederer muss gehen, Didi Kühbauer kommt. Kühbauer verabschiedet sich, Ranko Popovic darf ran. Dann trennt sich der Klub von Popovic, Alex Schmidt heißt der neue Heilsbringer. Nun ist Schmidt Geschichte, Robert Ibertsberger an der Reihe. All diese Episoden haben sich in den vergangenen zwei Jahren zugetragen. Die Halbwertszeit der Übungsleiter beim SKN gibt zu denken.

Untrainbar sind die Wölfe nicht. Wohl aber wurde der „Draht“ zwischen Trainer und Spielern immer dünner. Der bayrische Sturkopf Schmidt dürfte angeeckt sein – und kam angesichts der überschaubaren Erfolge in Bedrängnis. Er habe die Mannschaft nicht mehr erreicht, ließ der SKN angesichts der Trennung verlauten. Üblich in solchen Fällen.

Bleibt die Frage: Hat sich Schmidt um 180 Grad gedreht oder hat der Klub doch nicht den Trainer bekommen, den er wollte? Schließlich hat man den Ex-Red-Bull-Coach großzügig mit einem Drei-Jahres-Vertrag ausgestattet. Im Nachhinein die nächste unglückliche Personalentscheidung beim SKN.

Eine weitere kann man sich nicht leisten. Robert Ibertsberger muss einschlagen. Sonst lautet die bittere Realität ab Sommer Liga zwei.