Es ist geschafft! Die Region ist wieder „doppelt“ in der 2. Landesliga vertreten. Der SC Rabenstein stieß erstmals in der Klubgeschichte in diese Sphären des NÖ-Fußball vor.

Der Hintergrund dieser Erfolgsgeschichte macht zuversichtlich. Nicht Stars sind für den Aufschwung verantwortlich, sondern das Umfeld, das zusammenhält wie Pech und Schwefel. Kein Dorfklub, den ein Großsponsor nach oben spült. Sondern ein Dorfverein, der von der Gemeinschaft lebt. Ein Ort, der den Fußball lebt und liebt. Das macht das Rabensteiner Fußballmärchen so sympathisch. Im Vorjahr noch vom Abstiegsgespenst verfolgt, lehrte die Gutlederer-Elf heuer der Konkurrenz das Fürchten. Im Frühjahr kassierte der SCR nur eine einzige Niederlage, krönte sich mehr als verdient zum Meister. Ein ganzer Ort liegt im Fußballtaumel.

Die Raben starten durch ohne abzuheben. Die Bodenhaftung macht den Klub stark. Daran wird (hoffentlich) auch der Aufstiegs nicht ändern. Der spezielle Rabensteiner Spirit darf nicht verloren gehen. Dann hat das Projekt 2. Landesliga wohl mehr Nachhaltigkeit als der letzte Höhenflug eines Pielachtaler Klubs nur wenige Kilometer entfernt. Diese Lektion hat man in der Region wohl gelernt. Rabenstein ist anders …