„Der Kinder müssen raus, müssen sich bewegen!“ Statzendorfs Trainer Walter Brandstätter spricht aus, was sich viele Sportfans denken. Der Frühling meldet sich – und den Kleinen ist‘s immer schwerer zu vermitteln, dass außer Laufen und Spaziergehen kaum etwas erlaubt ist. Am 15. März öffnen sich für den Nachwuchsbereich wieder die Pforten – und damit auch zaghafte Perspektiven für den Amateursport. Auch wenn der am Montag bei der Regierungspressekonferenz nicht einmal als Nebensatz vorgekommen ist.

Der „Sportlockdown“ für Kinder und Jugendliche ist also ab Mitte März vorbei. Auch wenn einige Details noch der Klärung harren: Das sind erfreuliche Nachrichten, von denen‘s für die Sportszene in den vergangenen Monaten nicht allzu viele gegeben hat. Das Wiedersehen mit den Freunden im Verein wird den Kids gut tun. Ein Hauch Normalität weht herein mit dem ersten Frühlingslüfterl. Auch dank der Jugendtrainer, die sich für die Aktion „Kinder brauchen Sport“ ins Zeug gelegt haben.

Für die Amateurkicker heißt‘s weiter warten. Ob ihre Anliegen ebenso Gehör finden? Das bleibt aller Zuversicht zum Trotz abzuwarten.