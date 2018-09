„Zu schlecht!“ - „Die verlieren ja dauernd, was soll ich dort?“ Der Ausreden gab‘s viele in jener Saison 2017/18, die man beim SKN St. Pölten am liebsten aus dem kollektiven Gedächtnis streichen würde. Nun rangieren die Kühbauer-Kicker auf Rang drei. Von Euphorie im Umfeld ist aber wenig zu spüren, die Resonanz im Stadion: mäßig.

Diskutiert wird nur über diejenigen, die nicht kommen. Was unfair ist gegenüber den treuen Fans der Wolfbrigade. Was auch der mittlerweile guten Stimmung auf der Süd-Tribüne nicht gerecht wird. Geredet wird über die, die gar nicht erst kommen. Weil‘s für eine 60.000-Einwohner-Stadt mit potentem Umland nach mehr als zwei Jahrzehnten Bundesliga-Entzug und dem spektakulären Wandel des SKN vom Prügelknaben zum „Team der Stunde“ ein Armutszeugnis ist, wenn nur etwas mehr als 2.500 Zuschauer in die NV-Arena kommen.

„Das ärgert mich“, räumt Trainer Didi Kühbauer ein. Und fragt sich: „Was sollen die Jungs noch machen?“ Die zerreißen sich auf dem Platz. Interessiert aber nur eine überschaubare Zahl an St. Pöltnern. Fußballhunger gibt‘s nur auf dem Platz. Abseits des Stadions gibt man wohl der „SKN-Diät“ den Vorzug. So traurig das angesichts der beherzten Auftritte der St. Pöltner auch ist.