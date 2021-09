Siege sind schon rar gesät in der NV-Arena. Dass an einem Abend gleich zweimal drei Punkte bejubelt werden, gab‘s noch nie. Die „Doppel-Premiere“ beim SKN St. Pölten weist wohin der Weg führen muss – nicht bloß wegen der sportlichen Momentaufnahme.

Die große Bühne in der NV-Arena haben sie sichtlich genossen, die Wölfinnen. Dass St. Pöltens so erfolgreiche Kickerinnen erstmals in der Liga vor einer Stadionkulisse spielen durften, sieht nicht nur SKN-Trainer Liese Brancao als „Supersache für den Frauenfußball“. Der Schritt ist unabdingbar, um mehr Popularität zu genieren – und vielleicht auch so manchen eingefleischten Männerfußballfan auf den Gusto zu bringen.

Und ob‘s einem gefällt oder nicht: Ein Match im schicken Stadion lässt sich nun mal leichter vermarkten (und im TV übertragen) als ein Kick auf der „Dorfwiese“.

Von den Doppelevents profitieren auch die Männer: Praktisch zum Nulltarif lässt sich ein Mehrwert für die fußballaffine Kundschaft genieren. Und ein bisschen Imagepolitur gibt‘s noch oben drauf. Bitte gerne mehr davon!

Denn im Doppel liegt die fußballerische Zukunft.