In der Kürze liegt Würze

Kaum hat sie begonnen, ist sie auch schon wieder vorbei. Gerade einmal vier Wochen bleiben im Profibereich, um die Kicker „scharf“ auf den Start zu machen und Adaptierungen in der Spielanlage vorzunehmen. Komplett „umdrehen“ lässt sich in dieser kurzen Zeit nichts – und davon könnte der SKN St. Pölten profitieren. In der Kürze liegt ja bekanntlich die Würze.

Selten hat eine Transferzeit an der Traisen so ruhig begonnen, selten gab‘s so viel Konstanz im Kader. Durchaus verwunderlich nach einer Saison, die viel versprochen und wenig gehalten hat. Aber auch ein Signal, dass nun endlich Kontinuität Einzug gehalten hat beim SKN.

Helm/Pogatetz werden an ihrer Spielidee festhalten, sie allenfalls verfeinern. Und nun steht die Saison ins Haus, in der sich die Theorie an der Praxis am Feld messen lassen muss. Bleibt‘s beim Output der Spielzeit 2021/ 22, dürfte die Kontinuität schnell passé sein.