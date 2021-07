Neun Jahrzehnte Stattersdorfer Fußballtradition werden neu belebt – endlich wieder ist die Anlage wieder Heimat eines Klubs. Stattersdorf wird Dreh- und Angelpunkt für den Nachwuchsbetrieb des SKN St. Pölten. Mit der Revitalisierung des altehrwürdigen Sportplatzes sollte das oft beklagte Platzproblem der Vergangenheit angehören.

meinfussball.at Neue Heimat für Jungwölfe

Die jüngeren Altersklassen des SKN bekommen somit die lange ersehnte Heimstätte – ebenso wie die Juniors, die ihre Landesligapartien künftig in Stattersdorf bestreiten müssen. Ober-Grafendorf war eine sehr gute Option für die Jungwölfe – aber ein fixer Standort in St. Pölten selbst ist auf alle Fälle die bessere Lösung. Dass eben jene im Jahr des Abstiegsschocks der Profiabteilung gefunden wurde, ist ein starkes Signal. Für den SKN und für den Fußball in der Stadt.

Ein wichtiges Puzzlesteinchen ist gelegt am Weg zur optimalen Infrastruktur. Die Wölfe verfügen über Möglichkeiten wie kein anderer NÖ-Klub – nun auch in Sachen Entwicklung der eigenen Talente. Jetzt fehlt nur mehr der sportliche „Gleichschritt“ mit den Rahmenbedingungen ...