So schnell kann‘s gehen. Noch vor einem halben Jahr war der SKN St. Pölten für viele die „Lachnummer“ der Bundesliga. Mittlerweile hat sich das Blatt gewendet: Über den SKN lacht keiner mehr. Vielmehr haben nun Schulterklopfen und Aufbruchsstimmung Saison. Mit dem Abschluss des Sponsorendeals hat der SKN den starken Start gleich in ein tragfähiges Zukunftsinvestment umgemünzt.

Als Meilenstein, vergleichbar mit dem Aufstieg in die Bundesliga, wertet General-Manager Andreas Blumauer den Einstieg des Mobilfunkers „spusu“. Mittelfristig sollten die St. Pöltner dadurch finanziell bessere Möglichkeiten haben als bisher. Eine unabdingbare Voraussetzung, will man sich in Richtung obere Tabellenhälfte orientieren. Von Platz zwei lassen sich Kühbauer & Co. nicht täuschen. Eine Momentaufnahme. Wunderschön, aber noch nicht aussagekräftig. Viel wichtiger: Der SKN hat sich als „lästiger Gegner“ einen Namen gemacht. In die NV-Arena fahren und mit einer Durchschnittsleistung drei Punkte mitnehmen? Das war einmal.

Der SKN St. Pölten wird nach dem bärenstarken Auftakt respektiert und nicht mehr belächelt. Klar, dass die Wölfe daran ihren Spaß haben und dank breiter Brust weit souveräner agieren können als im Vorjahr.