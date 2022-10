Kehrseite des Traumstarts

Viel eindrucksvoller kann man sich nicht vorstellen: Gestatten, Mike Holton! Der US-Amerikaner mit dem prominenten Herrn Papa aus der NBA scorte zum Start 39 Punkte für die St. Pöltner Korbjäger – und machte damit den Erfolg gegen den Aufsteiger aus Eisenstadt perfekt.

„Wichtig fürs Selbstvertrauen“, weiß Sportchef Andreas Worenz. Ebenso klar ist den St. Pöltner aber auch: Da muss mehr kommen. Denn der nächste Gegner stammt zwar auch aus dem Burgenland, heißt aber Oberwart. Und die Gunners sind gewiss ein anderes Kaliber, haben sich zum Start an die Spitze gesetzt. Da wird‘s mehr Konsequenz gegen die Distanzwerfer brauchen als sie der SKN am Wochenende an den Tag gelegt hat. Und auf Holton werden die Oberwarter nun aufpassen wie die sprichwörtlichen „Haftlmacher“. Das ist nun mal die Kehrseite eines Einstands aus dem Bilderbuch.