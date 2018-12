Zwei Wochen Galgenfrist gibt man sich noch in St. Georgen. Dabei geht‘s allerdings weniger darum, noch einmal das Ruder herumzureißen, sondern wohl eher darum, die Einstellung des Spielbetriebs in geordneten Bahnen über die Bühne zu bringen. Was in den vergangenen Monaten nicht gelungen ist, wird auch ein „Weihnachtswunder“ nicht leisten können: Ohne Vorstand, ohne Funktionäre geht‘s nun mal nicht.

Mit Feuereifer und viel Optimismus sind die St. Georgener Kicker daran gegangen, den Klub in Eigenregie zu retten. Die Realität im Fußball-Niederösterreich des Jahres 2018 hat sie rasch eingeholt. Wer tut sich‘s noch an, sechsstellige Budgets aufzustellen, die sich – von Geldspritzen einiger „Fußballverrückter“ abgesehen – nicht finanzieren lassen? Wer opfert seine Freizeit, rennt sich die Hacken ab, um das „Werk‘l“ am Laufen zu halten? Und wer tut all das im Bewusstsein, als Obmann oder Kassier finanzielle (Haftungs-) Risiken einzugehen? Wer möchte nicht nur mithelfen, sondern ernsthaft Verantwortung übernehmen? Immer weniger Menschen. Egal, ob in St. Georgen oder anderswo.

Dass so mancher Stern am Vereinshimmel verglüht – daran werden wir uns gewöhnen müssen.

Die Kerze flackert noch einmal, ehe sie verlischt. Ob St. Georgen noch einmal Feuer fängt in Sachen Erwachsenenfußball, steht in den Sternen.