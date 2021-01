Aus dem „lighten“ Lockdown wurde ein harter und jetzt ein langer. Abseits der professionellen Blase ruht der Ball – ob am Rasen, in der Handballhalle, am Tischtennistisch. Natürlich auch in unserer Region.

Die finanziellen Einbußen, so die Ankündigungen seitens der Politik, werden abgefedert. Andere „Kollateralschäden“ lassen sich nicht mit Geld aufwiegen. Hinter dem Nachwuchs liegt ein verlorenes Jahr, dem Sport droht noch mehr – ein verlorener Jahrgang, der sich ein anderes Steckenpferd sucht. Nicht unwahrscheinlich, dass bis Sommer viele Jungsportler in 15 Pandemie-Monaten bestenfalls vier Monate „normales“ Training hinter sich haben werden. Eine lange Zeit, in der sich Interessen auch wandeln können. Diesen Corona-Schaden könnte der Teamsport an der Basis noch lange zu spüren bekommen.

Umso wichtiger wäre es jetzt, clevere Gegenstrategien zu entwickeln. Und möglich zu machen, dass sich die Kids spielerisch bewegen können. Dafür braucht‘s die Lobbyarbeit der Verbände, wie ein Blick auf die Skipisten nahelegt. Sonst droht nach der Pandemie ein sportlich bitteres Erwachen …