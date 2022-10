Leicht und schwer

Noch vor den ersten Weihnachtsmärkten eröffnet der Fußball seinen größen Zirkus – nämlich die erste „Winter-WM“ in Katar. Was auch die heimische Fußballwelt beeinflusst: So früh wie nie beenden die Zweitligisten ihre Herbstserie. Und dieses Finale hat‘s für die St. Pöltner in sich.

Horn und Amstetten auswärts, die Jung-Austrianer und Lafnitz vor eigenem Publikum – da geht‘s für den SKN darum, den Anschluss an die Spitze zu halten. Denn viel leichter als heuer wird der Aufstieg nicht mehr werden.

Kein Team konnte sich bislang entscheidend absetzen, kein „Großeinkäufer“ konnte die Konkurrenz schocken. Und wer von den momentan ganz vorne Platzierten überhaupt aufsteigen könnte (Stichwort: Lizenz), steht in den Sternen. Damit hätte der SKN kein Problem. Umso wichtiger wäre der sportliche Grundstein. Den könnte St. Pölten allemal legen, „Aufbausaison“ hin- oder her.