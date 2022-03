Lokalkolorit tut gut

Zur Euphorie verleitet der Blick auf die Tabelle nach wie vor nicht. St. Pölten punktet seit Oktober mit schöner Regelmäßigkeit – und praktisch auf Augenhöhe mit Leader Austria Lustenau. Allerdings spuckt die Tabelle den SKN nur auf Platz acht auf – Nachwehen des verkorksten Saisonstarts. Den man heuer wohl nicht mehr kompensieren kann.

Gute Ansätze gab‘s beim Last-Minute-Remis gegen Blau-Weiß, noch mehr in der Vorwoche gegen Liefering. Dass am Aufwärtstrend die Jungen aus den eigenen Reihen ihren Anteil haben, ist umso erfreulicher. Der „Lokalkolorit“ durch Julian Keiblinger, David Riegler, Din Barlov, Christoph Messerer & Co. tut dem Klub gut. Und mit Marcel Pemmer (18) bekommt ein weiteres St. Pöltner „Pflänzchen“ die Chance, als Joker Wurzeln im Profibereich zu schlagen.

Pemmers Einsätze senden ein Signal an die Jungen: Trotz Wolfsburg-Connection kriegen sie ihre Chancen.