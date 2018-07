Dass der SKN für „Sportklub Niederösterreich“ steht, ist fast ein bisschen in Vergessenheit geraten. Mit den St. Pöltner Transfers in diesem Sommer hat sich das geändert: Puchegger, Palla, der vorerst bei den Juniors gesetzte Schnürer – all das sind NÖ-Spieler, vielfach auch mit Wurzeln in der Region. Und Identifikationsfiguren wie sie hat der SKN dringend nötig – auf der „Versöhnungstour“ nach dem Horrorjahr.

Die Zeiten, als man das Heil in Durchschnittslegionären gesucht hat, scheinen vorbei. Auch der Nordkoreaner Jong, der zur Zeit beim SKN vorspielt, macht einen guten Eindruck. Und mit Landsmann Pak könnten die Wölfe jene Barriere aus dem Weg räumen, die Jongs Durchbruch in der Schweiz verhindert hat.

Der Blick für Talente aus der Region ist unabdingbar. Vier AKA-Absolventen sind zu den Juniors aufgerückt, Ahmed Muhamedbegovic aus der Akademie ist fix bei den Profis. Detto Aleksandar Vucenovic aus dem SKN-Nachwuchs. Lukas Heinicker, der bei Juniors-Coach Flögel am Wunschzettel steht, passt ebenfalls ins Bild: Jung, mit NÖ-Wurzeln und beachtlichem Potenzial.

Der SKN scheint aus den Fehlern der Vergangenheit wirklich gelernt zu haben.