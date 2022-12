Mit Luft nach oben

Die Ernüchterung in den St. Pöltner ließ sich nicht leugnen: Das 1:1 daheim gegen Slavia Prag war wohl ein entscheidender Rückschlag im Kampf um ein Viertelfinalticket. Die Wölfinnen sind auf diesem Level eben noch immer in der Lernphase. Die SKN-Ladies haben heuer schon viel erreicht. Aber da ist noch Luft nach oben.

Drei Zähler mehr könnten – oder müssten gar – am Konto stehen. Slavia war bei diesem SKN-Chancenplus mehr als fällig, ein Punkt gegen den AS Rom nach einer 2:0-Führung fast schon „aufgelegt“. Da stünde St. Pölten in der ersten Saison auf absolutem Topniveau schon anders da.

Die Mankos sind kein Geheimnis: In der Viererkette fehlt‘s an Tempo, offensiv hängt (zu) viel an Kunstschüssen von Mateja Zver und Maria Mikolajova. In der Box sind die Wölfinnen zu wenig präsent – weder mit einer Brecherin noch mit einer quirrligen „Wühlmaus“. All das fehlt zum großem Coup.