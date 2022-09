Nostalgie & Gegenwart

Jochen Fallmann auf der Trainerbank, Christoph Brunnauer im Management, Philipp Offenthaler im Mittelfeld – allesamt Namen, die Fans noch immer mit dem SKN St. Pölten verbinden. Und doch kommen sie am Freitag als Gegner in die Landeshauptstadt. Nostalgie trifft Gegenwart – auch unter dieses Motto lässt sich das NÖ-Duell mit Amstetten stellen.

Zum anderen prallen in der NV Arena auch zwei Fußballphilosophien aufeinander: Hier der Landeshauptstadtklub mit Ambition zur Internationalisierung, dort der im Mostviertel verankerte Verein mit regionalem Fokus.

Die Ansprüche in St. Pölten und in Amstetten gehen auseinander, in der Tabelle liegen die beiden Klubs aber Kopf an Kopf. Und könnten sich am Freitag schon für den Herbst den Titel „Nummer eins in Niederösterreich“ ausschnapsen. Fallmann, Brunnauer & Co würden nur zu gerne gegen ihren Ex-Klub einen Stich machen …