Der Österreicher-Topf belohnt jene Klubs, die auf heimische, vornehmliche junge Akteure setzen. Dass der SKN St. Pölten zur Halbzeit des Grunddurchgangs die Wertung souverän anführt, ist nicht nur finanziell interessant, sondern auch ein Ausrufezeichen, das die Wölfe gesetzt haben.

Phasenweise kickten in der Abwehr – bis auf „Leitwolf“ Daniel Drescher – lauter U21-Akteure. Wackelkandidaten aus dem Vorjahr wie Sandro Ingolitsch haben sich zu Fixstartern gemausert, bisher nur in Liga zwei geforderte Rohdiamanten wie Luca Meisl praktisch nahtlos an Österreichs höchste Spielklasse herangetastet. Das ist, neben der sportlich schönen Momentaufnahme, das wohl Positivste dieses Herbstes.

Eine Selbstverständlichkeit ist das jedoch nicht. Neo-Trainer Ranko Popovic hat seine eigenen Vorstellungen. Klar: Bloßer Bestandsverwalter des Status Quo will kein Coach sein. Die ersten Indizien deuten darauf hin, dass der auf mehr Routine setzt. Dafür spricht das Comeback von Michael Ambichl, der die spielerische Qualität im Defensivverbund heben soll. Auch Schütz, Hofbauer & Co. werden sich nicht mit der zweiten Reihe zufrieden geben. Am Ende setzt sich Qualität durch. Wer Leistung bringt, ist nicht zu übersehen. Egal, wie er alt er ist …