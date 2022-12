Groß war die Freude über die Anhebung der PRAE, also der pauschalen Aufwandsentschädigung im Sport, die es ermöglicht einen gewissen Betrag steuer - und sozialversicherungsfrei an Trainer, Aktive, Betreuer auszuzahlen. Statt 540 Euro monatlich sind das künftig 720 Euro. Eine Erleichterung, die aber zur Falle auch für so manchen Verein in unserer Region werden könnte.

Klar: Eine höhere PRAE ermöglicht rechtssichere Lösungen für wohl mancherorts ohnehin gepflogene Praktiken. Zum anderen aber wird die um ein Drittel angehobene Grenze aber auch die Forderungen der Spieler beeinflussen. Nach oben hin, versteht sich. Ein gefährlicher Cocktail, der da im Schatten ohnehin stark steigender Kosten (Stichwort Energie) vor sich hinbrodelt. Dessen müssen sich die Funktionäre bewusst sein.

Die Devise für den Winter kann nur lauten: Nur nicht überheben!