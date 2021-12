Ohne G wird‘s nicht gehen

Wer kommt, wer geht? Der Winter steht auch in Corona-Zeiten im Zeichen des Transferpokers. Der heuer aber noch einen Tick komplizierter wird. Weil der „G-Punkt“ noch dazukommt. Die Frage „Geimpft beziehungsweise genesen oder nicht?“ wird sich jeder Funktionär bei der Verpflichtung neuer Kicker unweigerlich stellen müssen.

Denn die für 1. Februar angekündigte „2G-Regel“ wird – in welcher Form auch immer – kommen. Damit kann sich auch der Fußball der aufgeheizten Impfdebatte nicht entziehen. Wohl mindestens in der Frühjahrssaison wird 2G „Part of the Game“ sein, bei den Aktiven und den Zuschauern. Das gilt‘s nun in doppelter Hinsicht einzukalkulieren, will man kein böses Erwachen erleben.

Kicker und Trainer werden sich in den nächsten Wochen entscheiden müssen: Für den Fußball – oder gegen die Impfung. So schwierig das für einige sein mag.