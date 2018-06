Einen neuen Abwehrchef für den SKN St. Pölten wird‘s nicht geben. Soviel steht nach den jüngsten Transfers fest. Trainer Didi Kühbauer setzt auf‘s vorhandene Personal (plus den bald fix verpflichteten Luan) – und auf die Neuzugänge. Auch, wenn da kein prominenter Name dabei ist.

Am ehesten könnte Daniel Drescher den Leitwolf im Defensivverbund mimen. Kühbauer kennt und schätzt den Innenverteidiger. Auch wenn Drescher zuletzt 2015 Stammspieler in der Bundesliga war. Patrick Puchegger muss sich in Österreich erst etablieren, kam bei Sturm nur sporadisch zum Einsatz. Luca Meisl ist mit seinen 19 Jahren eine Aktie für die Zukunft, Osarenren Okungbowa (bei Rapid vorwiegend im Amateur-Team gefragt) eine Wundertüte mit toller Physis.

Freilich: Gäb‘s keinen „Haken“, hätte der SKN keine Chance. Denn nach wie vor schwebt das Damoklesschwert „2. Liga“ über dem Klub. Solange nicht das Ständige Neutrale Schiedsgericht ein Machtwort pro St. Pölten spricht, wird‘s keinen Kracher geben.

Wobei‘s einen „Star“ für das Schlusslicht der vergangenen Saison ohnehin nicht spielen wird. Konsolidieren, sich erst einmal etablieren – das muss die Devise sein. Die Fantasien in Sachen „Top 6“ sollten die Wölfe in der Schublade lassen.