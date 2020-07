Die Hürdensprinterin Beate Schrott hat ihre gute Form von der Hallensaison in die Outdoor-Meetings trotz Coronakrise hinübergerettet. Zumindest diese Gewissheit kann die Maria Anzbacherin vom Hippolyt-Athletics-Meeting mitnehmen.

War die 31-jährige Medizinerin bei den Hallenstaatsmeisterschaften in Linz über 60-m-Hürden in Jahresbestzeit von 8,14 Sekunden noch Staatsmeisterin geworden, so lief sie diesmal bei einem neuen Rennformat — Zweierduelle im K.o.-Modus — nur unwesentlich langsamer (8,16). Ein Erfolg, den auch Mutter Doris wie schon in Linz auf der Tribüne bejubelte.

Ihre Karriere wird Schrott wegen der Olympiaverschiebung, anders als ursprünglich geplant, um eine weitere Saison verlängern. Und die Qualifikation für ihre dritten Olympischen Spiele, nach London und Rio, scheint realistisch zu sein.

Wie realistisch ihr Hochzeitstermin mit dem Olympiasieger im Dreisprung aber noch ist, lässt Schrott offen. Mitte Juli will sie entscheiden, ob im September der Tritt vor den Traualtar möglich ist. Noch sitzt ihr Verlobter Christian Taylor in Florida fest, wo er ebenfalls für Olympia schuftet. Die Nachrichten bezüglich Covid-19 von dort sind aber nicht annähernd so erfreulich wie Schrotts Form.