Paradeprojekt trägt Früchte

Das Dutzend ist voll. Mit der Fertigstellung der Leichtathletikhalle (130 Meter Länge, fünf Bahnen in der Breite) hat das Sportzentrum.NÖ seine zwölfte Ausbaustufe erreicht. Über 100 Millionen Euro an öffentlichen Mitteln sind in den vergangenen Jahrzehnten in das Paradeprojekt geflossen. Und das trägt mittlerweile (sportliche) Zinsen.

Denn der Leichtathletik-Boom in der NÖ-Hauptstadt liegt nicht nur am Engagement und Können von Gottfried Lammerhuber, Viola Kleiser, Philipp Unfried & Co. Ohne topmoderne Infrastruktur wäre all das nicht möglich. Gerade im Spitzensport läuft ohne hochwertige Analysetechnik und punktgenauer Trainingssteuerung nichts. All das ist in St. Pölten möglich. Und so ziehen Stars wie Ivona Dadic weitere Topathleten an.

St. Pölten hat sich längst um sportlichen Kompetenzzentrum gemausert. Die Basis für die nächsten Erfolgsstories ist schon gelegt.