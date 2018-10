Das größte Lob sind die Begehrlichkeiten anderer Klubs. Dass viele Didi Kühbauer gerne auf der Rapid-Bank sehen würden, ist wohl der beste Arbeitsnachweis. Der Trainer ist freilich nur ein Teil des Puzzles. Und so ärgert‘s Stürmer René Gartler zurecht, dass oftmals nur von der Schwäche der Großen gesprochen wird, wenn sie gegen den SKN straucheln. Zur „Herbsthalbzeit“ mit 20 Punkten am Konto können die St. Pöltner mit verdientem Selbstbewusstsein sagen: „Wir sind so stark!“

Christoph Riegler hat sich vom Wackelkandidaten im vergangenen Winter zu einem der aktuell formstärksten Keeper der Bundesliga entwickelt. René Gartler ist der Offensiv-Leader und der Vollstrecker, den die St. Pöltner im Vorjahr schmerzlich vermisst haben. Die Fünferkette ist dem SKN in Fleisch und Blut übergegangen, der von manchen mit Skepsis beäugte Daniel Drescher – beim WAC nicht mehr Stammkraft – ist in die Chefrolle geschlüpft. Und, wie‘s im Fußball, so ist: Mit jedem Punkt wird die Brust breiter, jede Aktion selbstverständlicher. Der Erfolg hat viele Väter.

Fix ist nur: Nicht das Glück steht dahinter. Und nicht allein die Person Kühbauer. In dieser SKN-Truppe steckt Qualität, steckt Leidenschaft. Denn „Zufälle“ machen keine 20 Punkte.