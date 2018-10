Es gibt sie zuhauf, die Highlight-Videos der besten Torhüterparaden. Da ist ein Reflex des Engländers Gordon Banks dabei, der bei der WM 1970 einen Kopfball von Superstar Pele von der Linie kratzte.

Da ist ein „big save“ des Dänen Peter Schmeichel dabei, der 1996 im Dress von Manchester United bei einem Kopfball von Rene Wagner Rapids Champions-League-Hoffnungen zunichte machte. Und da sollte fortan St. Pöltens Christoph Riegler verewigt werden, der Marc Andre Schmerböck am Sonntag in Wolfsberg nach einem Volleyschuss aus kurzer Distanz fassungslos zurück ließ. Ein „Jahrhundertreflex“ lobte Sky-Experte Toni Pfeffer. Und er übertrieb keinesfalls.

Seit Monaten befindet sich der SKN-Keeper in toller Form. Der Ybbser bestätigt endlich das, was ihm sein jahrelanger Tormanntrainer Wolfgang Knaller immer zuschrieb, nämlich der Beste seiner Zunft in Österreich werden zu können. Eine Einberufung ins Nationalteam brachte ihm das noch nicht ein.

Ja nicht einmal auf die berühmte „Auf Abruf“-Liste schaffte es der 26-Jährige bislang. So lange das so bleibt, kann der seit Jahren ausgerufene Notstand an Klassekeepern nicht ganz so schlimm sein. Oder aber der Teamchef hielt bislang in den falschen Stadien Ausschau.