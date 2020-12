Seit mehr als einer Woche wird um die Dienste von Sebastian „Sebo“ Feichtinger zwischen den St. Pöltner Falken und dem UHK Krems hinter den Kulissen gerungen. Sebo hat bei Krems seine Klasse schon bewiesen, passt perfekt ins Gefüge. Da er aber an der FH Burgenland studiert und für den Trainingsumfang eines spusu-Liga-Klubs schwer die Zeit aufbringen kann, hat er sich im Sommer von Werner Blum überreden lassen, mit ihm als Sponsor eine Liga runter zu gehen. Dauervertrag hat er in St. Pölten keinen, für nur ein halbes Jahr will er jetzt aber auch nicht wechseln. Und Blum, der mit den Kremsern auf Kriegsfuß steht, will „seinen“ Spieler sowieso nicht ziehen lassen.

Falken-Trainer Damir Djukic sieht sein Team aber auch ohne Feichtinger konkurrenzfähig! Er würde sich nur eine Doppelspielberechtigung für Oliver Nikic im Abtausch wünschen. Paul Posset beendet noch vor Weihnachten sein Auslandsstudium in Südkorea und Legionär Danijel Arapovic ist nach seinem Fingerbruch endlich einsatzfähig. Dass Djukic selbst wieder spielt, versteht sich. Feichtingers Abgang wäre also gut fürs Falken-Budget und sportlich verkraftbar.