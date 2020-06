Nicht weniger als 15 Mitglieder zählt der Vorstand des Niederösterreichischen Fachverbands für Turnen (NÖFT), der am Freitag im Sportzentrum NÖ neu bestellt wurde. Mit dem 56-jährigen Wolfgang Lehner kam ein Mann an die Spitze, dessen Sportmanagement-Kompetenz über jeden Zweifel erhaben ist.

Trotzdem ist es kurios, dass wieder ein Mann im frauenlastigen Turnverband gewählt worden ist. Neben Lehner finden sich jetzt nämlich nur mehr Frauen im neuen Vorstand. Ein Umstand, der laut Frauenreferentin Martina Weinberger allen auch erst aufgefallen sei, als man sich zum neuen Vorstandsfoto aufgestellt habe. Weinberger betont, dass trotzdem auch alle Frauen mit dem „Minderheitenvertreter“ (Lehner war bislang Kunstturner-Chef, und die Burschen sind die Minderheit im Verband) zufrieden sind.

Bei jeder Präsidentenfindung gibt es ein simples Rezept: Der oder die Auserwählte muss repräsentieren können und dazu gut in den verschiedensten Machtzentren vernetzt sein, um im Dienst der Sache wirken zu können. Noch leben wir offensichtlich in einer Zeit, in welcher speziell im Sport den Männern das Networking weiterhin besser gelingt. Kleiner Trost für die Frauen: Das Leitungsorgan ist der Vorstand, und da haben sie zumindest im Turnsport eine überzeugende Mehrheit.