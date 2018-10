Gleich zwei Athletinnen, die für Bezirksvereine starten, waren bei den Olympischen Jugendspielen in Argentiniens Hauptstadt am Start: Die 400-m-Hürdensprinterin Lena Pressler von der Sportunion St. Pölten und das Radsport-Toptalent Hannah Streicher vom RRT Pielachtal.

Pressler, die von der oftfachen Sprintstaatsmeisterin Viola Kleiser den Feinschliff erhält und das SLZ/BorgL St. Pölten besucht, war bei der U-18-EM im Sommer in Györ über die Stadionrunde zu Bronze gelaufen. Danach wurde sie auch für die Jugendspiele vom ÖOC nominiert und konnte somit einen fantastischen Event genießen. Gut 800.000 Zuschauer besuchten laut IOC die Wettkämpfe, mehr als 250.000 wohnten alleine der Eröffnungsfeier im Stadtzentrum bei. Und Pressler hat sich am Ende mit Rang zehn in ihrer Disziplin beschenkt.

Noch besser lief es freilich für Hannah Streicher. Sie krönte ihrer fünf Starts mit Silber! Auch für RRT-Obmann Florian König ein unglaubliches Glücksgefühl und ein Motivationsschub für die Vorbereitungen der nächsten Damen-Bundesligasaison.

Zwei St. Pöltner Vereine haben jedenfalls gezeigt, was möglich ist, wenn Funktionäre wie Union-Obmann Gottfried Lammerhuber und König mit einem engagierten Team zu Werke gehen. Und den Blick für echte Talente haben die zwei auch!