Stark aus dem Startblock

Die ersten Meter in neuer Funktion haben Jan Schlaudraff und Matthias Gebauer gut hinter sich gebracht. Das neue Geschäftsführer-Duo beim SKN St. Pölten hat Stolperer vermieden und ist gut aus den Startblöcken gekommen. Das macht zuversichtlich fürs Frühjahr.

Die Ideen, die das neue Duo mitbringt, klingen spannend. Die Bodenhaftung, die bei aller Innovation mitschwingt, tut dem Klub gut. Und zwischen dem was gesagt und was getan wird, klafft diesmal keine Lücke. Das unterstreichen die Transfers: Keine „Kracher“, um gleich einmal sportlichen Wirbel zu schlagen, wurden geholt, sondern junge Kräfte wie sie eben zu einem Ausbildungsklub passen.

Jedem Anfang wohnt ein Zauber inne. Doch der kann auch schnell wieder verfliegen. Was zählt ist die Arbeit im Alltag. Was zählt ist das Fundament, das entstehen soll. Und letztlich am wichtigsten: der sportliche Output.