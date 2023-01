Traisen statt Verteilerkreis

Der SKN St. Pölten kann ohne unliebsame Überraschung ins Frühjahr gehen. An der Seite von Stephan Helm wird, wie gewohnt, Emanuel Pogatetz den Trainingsauftakt der SKN-Kicker leiten. „Pogerls“ Wechsel nach Wien-Favoriten ist endgültig abgehakt, nachdem die Veilchen am Dienstag den Deutschen Michael Wimmer als Neo-Coach aus dem Hut gezaubert haben.

Pogatetz kann sich nun voll die Aufgabe in St. Pölten konzentrieren. Und vielleicht liegt ihm die Meistermission in der NÖ-Metropole mehr als das Favoritner Himmelfahrtskommando. Dass die Austria den St. Pöltner Co als Teil des künftigen Betreuerstabs am Zettel hatte, spricht für die Arbeit des lange Zeit nicht unumstrittenen Trainergespanns. Dass es gelang, Pogatetz zu halten, spricht aber auch für den SKN. Für die nun realistisch gehaltenen Pläne der Führung – und für die sportlichen Perspektiven. Ruhige Aufbauarbeit ist in St. Pölten allemal leichter machbar.