Trotzdem ein Gewinner

Top und Flop, Gewinner oder Looser – Listen sind in, haben in den Medien gerade nach Großereignissen Hochkonjunktur. So auch im Nachgang der Olympischen Spiele. Skicrosser Tristan Takats müsste sich in einem solchen Ranking auf der Siegerseite wiederfinden – trotz seines 15. Platzes in Secret Garden.

Denn im Herbst hatte den Böheimkirchner keiner auf der Olympiarechnung. Der ehemalige Alpine stand vor seiner ersten vollen Weltcupsaison im Skicross – und dort startete Takats auf Anhieb durch. Das Olympiaticket hat sich der 26-Jährige verdient. Dass es in China nicht optimal lief: Geschenkt! Für die Premiere bei so einem Großereignis hat sich Takats solide präsentiert. Was die Eindrücke und Erfahrungen betrifft, gehört er jedenfalls zu den Gewinnern.

Olympiatouristen und Medaillenflops aufzulisten ist ohnehin entbehrlich und anmaßend zugleich. Das haben sich Sportler nicht verdient.