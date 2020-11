Die Saison ist für die Basketballer des SKN bislang alles andere als glücklich verlaufen. Zuerst musste man immer wieder Spiele wegen Covid-19-Fällen absagen und letzte Woche gab es endlich eine Doppelrunde, aber dabei konnte man trotz starker Leistungen keine Punkte mitnehmen. Ausgerechnet Trmal, bis dahin bester Mann des Spiels, vergab daheim gegen Wels beim 81:82 zuerst einen Dreipunkter und in der Schlusssekunde den Freiwurf zum Ausgleich.

Basketball Zwei Niederlagen für SKN St. Pölten nach Coronapause

Noch bitterer war die 74:77-Niederlage in Gmunden. Weil das Schiedsrichterteam ein absichliches Zeitspiel-Foul vier Sekunden vor Schluss nicht als solches wertete, muss die Worenz-Truppe mit einer Pleite im Hinterkopf in die Länderspielpause gehen. Wenigstens folgen danach mit Graz und BC Vienna zwei Gegner, bei denen man sich wieder aufrichten können sollte. Überheblichkeit ist heuer aber gegen keinen Gegner angebracht, das hat zuletzt die Niederlage Klosterneuburgs in Oberwart gezeigt.

Die Superliga ist heuer ausgeglichen wie lange nicht mehr und verspricht Spannung bis zum Schluss.